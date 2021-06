Pogba, quale futuro per lui? Paul: “Testa a Euro 2020. Poi c’è Raiola…”

Il centrocampista francese sembra convinto a continuare con il Manchester United

Si accende il calciomercato estivo. Tra i calciatori nel mirino delle varie trattative c'è anche Paul Pogba . Il centrocampista francese è ancora legato al Manchester United , ma potrebbe cambiare squadra già in estate. In alternativa potrebbe attendere la fine del contratto per poi partire a parametro zero. Insomma, le prossime settimane rischiano di diventare particolarmente roventi.

Pogba ha voluto spiegare la sua situazione in conferenza stampa: "Mi rimane un anno di contratto, lo sanno tutti. Non ho ancora una proposta concreta per il rinnovo con il Manchester United, non ci siamo seduti ancora con l'allenatore e la dirigenza per discuterne. Ma sono un calciatore del Manchester United. Ora il mio pensiero va a Euro2020, sono concentrato solo su questo che è il presente. Ho un agente che si occupa di tutto il resto e non ho il numero di Al-Khelaifi (patron del PSG, ndr)".