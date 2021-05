Pogba, Raiola vuole rinnovo monstre con lo United ma alla finestra c’è il Psg…

Il Polpo potrebbe rinnovare anche se aumenta il pressing dalla Francia...

Il centrocampista del Manchester United non certo di rimanere all'Old Trafford. Il francese, in scadenza nel 2022, avrebbe chiesto - tramite il proprio agente Mino Raiola - un ingaggio monstre da circa 400.000 sterline a settimana per rinnovare il suo attuale contratto con i Red Devils. Una richiesta accolta con un certo scetticismo dal club inglese, che malgrado la volontà di Solskjaer di continuare a puntare sull'ex Juventus, non può certo non valutare l'impatto della pandemia sui costi e i ricavi di questa ultima annata. In tal senso, con l'incertezza che ancora regna, ci sarebbe, secondo il Mirror, il possibile inserimento di una big europea: il Paris Saint-Germain. Il club parigino sarebbe l'unica società in grado di accontentare le richieste del Polpo e del suo procuratore. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà Pogba nella prossima stagione.