Pogba sempre più vicino alla Juventus: l’indizio è social…

Paul Pogba alla Juventus. Il sogno dei tifosi potrebbe avverarsi. Il centrocampista del Manchester United desidera cambiare aria e la Vecchia Signora non ha mai nascosto di gradire l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno a Torino.

Ecco perché, nell’era social, anche uno scatto tra ex compagni può voler dire tanto. Vedere per credere le reazioni della tifoseria della Juventus all’ultimo post Instagram pubblicato da Juan Cuadrado. Il colombiano si è mostrato in compagnia proprio di Pogba con tanto di messaggio ‘d’amore’: “Che bello rivederti”.

La reazione del pubblico juventino è stata immediata e chissà che sotto sotto non ci sia davvero un antipasto di quello che potrebbe avvenire nel prossimo mercato di gennaio…