Pogba, stop ai rumors di mercato: sta aspettando la Juventus per decidere…

Il Polpo saluterà il Manchester United ma deve scegliere la sua prossima meta

Paul Pogba aspetta la Juventus. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United per tornare nella Torino bianconera. Almeno è questa, al momento, la sensazione di Tuttosport che, anche in prima pagina, parla della situazione del calciatore.

Il Polpo avrebbe infatti messo in stand-by l'interesse del Paris Saint-Germain che si era fatto sotto di recente e lo ha fatto solamente allo scopo di attendere l'offerta della Juventus . Al netto degli importanti costi che comporterebbe il suo ingaggio, per la buona riuscita della trattativa potrebbe essere decisivo il legame del giocatore con Allegri, che ha più volte sottolineato l'esigenza di rafforzare il centrocampo con un elemento di personalità.

Pogba potrebbe essere dunque l'uomo prescelto anche se le alternative non mancano. Da Jorginho a Zaniolo, passando per la novità Milinkovic-Savic. Vedremo come si svilupperà la situazione. Il ritorno del francese alla Vecchia Signora, sarebbe cosa decisamente gradita a tutto l'ambiente, soprattutto ai tifosi.