Pogba, ufficiale il suo addio al Manchester United: la Juve lo aspetta

L'annuncio ufficiale dei Red Devils

Nella giornata di oggi il Manchester United ha annunciato l'addio di Paul Pogba che non rinnoverà dunque il suo contratto con i Red Devils. Ad annunciarlo è stato proprio il club tramite i propri canali ufficiali. Ora la Juve punta forte sul giocatore, visto che si ha la certezza che si liberi a costo zero.

Come riferisce Sky Sport, la Juventus attende ma resta fiduciosa per quanto riguarda l'ok definitivo del giocatore, soprattutto sulle cifre contrattuali. Pogba ha da tempo dato la sua disponibilità e presto il suo entourage incontrerà per la seconda volta la dirigenza bianconera, dopo che un primo incontro era già avvenuto nelle scorse settimane per cercare di definire l'affare. "Il club annuncia che Paul Pogba lascerà il Manchester United a fine giugno, alla scadenza del suo contratto", così i Red Devils hanno comunicato la fine del rapporto con Paul Pogba. Una storia iniziata quando il francese aveva solo 16 anni e fu preso dallo United dal settore giovanile del Le Havre, primo club professionistico dov'è cresciuto.