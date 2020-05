Pogba-United, divorzio sempre più vicino: Juventus in pole position

Il divorzio tra Paul Pogba e il Manchester United non sembra più uno scenario remoto. Il centrocampista francese sarebbe stanco della sua esperienza con i Red Devils e preferirebbe cambiare aria per provare a rilanciarsi dopo un biennio assai complicato tra infortuni e rendimento altalenante. Secondo quanto riportato dal Sun e da fonti provenienti dalla Francia, in pole position per assicurarsi il campione del mondo 2018 ci sarebbe la Juventus. I bianconeri hanno provvisoriamente superato la concorrenza del Real Madrid, anch’esso interessato al centrocampista. Pogba, dal canto suo, preferirebbe di gran lunga tornare a Torino dove è già stato dal 2012 al 2016.