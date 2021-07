Pogba verso l’addio allo United: si avvicina un top club

Sembra che il PSG del presidente Nasser Al-Khelaïfi non abbia alcuna intenzione di concludere il calciomercato e punta deciso su Pogba.

La situazione legata al centrocampista del Manchester United Paul Pogba è da sempre stata ritenuta molto spinosa. Il contratto del francese è in scadenza nel Giugno del 2022 e l'ex centrocampista della Juventus non sembra intenzionato a rinnovare.

PSG - Su Pogba sembra aver messo l'occhio il PSG, il quale da sempre ha mostrato interesse per il centrocampista francese. Secondo le notizie iportate dai media inglesi, il suo agente, Mino Raiola, sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione già in questa sessione di mercato e sembra che i contatti con il PSG si siano molto intensificati.