Pogba via dallo United? Il fratello: “Lo vedrei bene al Real Madrid”

La difficile stagione del Manchester United apre interrogativi importanti sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, potrebbe lasciare i Red Devils per rilanciarsi altrove. La Juventus resta un’opzione per il futuro, anche se per i bianconeri l’ostacolo principale è il Real Madrid. E proprio ai Blancos sembra destinato ad approdare il campione del mondo 2018 a giudicare dalle parole del fratello Florentin. Queste le sue dichiarazioni nel corso di El Chiringuito TV: “Personalmente sono un tifoso del Barcellona. Però non avrei problemi a mettere la maglietta del Real Madrid di mio fratello Paul”.