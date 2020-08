“Portaci Messi e Suarez all’Ajax”: la richiesta di due bambini a Van der Sar con un foglio… sul vetro della macchina

“Portaci Luis Suarez o Lionel Messi”. Questo il simpatico messaggio lasciato da due piccoli tifosi dell’Ajax sul vetro dell’auto di Edwin Van der Sar, direttore generale del club olandese.

I sogni di due tifosi

La curiosa richiesta arriva direttamente al dirigente che si occupa anche del mercato dei Lancieri. Come mostra il post pubblicato sui social anche da El Chiringuito Tv, due piccoli fan hanno chiesto in modo molto originale a Van der Sar di portare in biancorosso almeno uno dei due attaccanti in uscita dal Barcellona. Il dirigente si è trovato il biglietto sul vetro della propria auto, in pieno rispetto anche delle norme anti contagio da Covid-19.

Se per Messi le cose potrebbero essere più complicate, lo stesso non si può dire di Suarez, già da tempo al centro di diversi rumors che lo volevano di ritorno all’Ajax. Vedremo se la lettere dei due piccoli tifosi riuscirà a dare la spinta giusta al club.

