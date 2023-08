Porto-Milan, passi avanti per Taremi: la possibile mossa del calciatore

Taremi è sceso regolarmente in campo dall'inizio lunedì sera nella partita valida per la terza giornata di campionato, vinta 2-1 dal Porto sul campo del Rio Ave. L'attaccante è stato però sostituito al 78' con i biancoblu sotto di 1-0, prima che maturasse la rocambolesca rimonta con gol oltre il 90' firmati da Galeno e da Ivan Marcano.

Se quella contro la sua ex squadra sarà stata la sua ultima partita al Do Dragao lo si saprà a breve, ma l'affare sta prendendo forma: le parti sono in contatto continuo, il Porto chiede 20 milioni, il Milan non è disposto ad andare oltre i 15.