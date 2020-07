Possibile ritorno in Italia per Eder: tre club vogliono l’ex Inter

A volte ritornano. Il titolo della celebre raccolta di racconti di Stephen King potrebbe abbinarsi bene a Eder. L’azzurro, attualmente in forza allo Jiangsu Suning, sembra intenzionato a salutare il campionato cinese per far ritorno in Serie A, dove ha già militato giocando con Cesena, Sampdoria e Inter. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l’avventura di due anni nella Super League in Cina.

RICHIESTE

Del resto, non mancano le offerte per l’attaccante classe 1986. Eder piace particolarmente al Bologna di Sinisa Mihajlovic che lo ha già avuto a disposizione ai tempi della Sampdoria. I rossoblu non sarebbero gli unici ad aver messo gli occhi sul giocatore. Anche Torino e Fiorentina sembrano pronti a inserirsi nella lotta per averlo a disposizione dalla prossima stagione. Lo riporta Sky Sport.