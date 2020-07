Prandelli: “Chiesa? Prenda decisione sul futuro. Anche a Bernardeschi dissi che…”

Quale futuro per Federico Chiesa? L’esterno della Fiorentina è un po’ sparito dai radar della Serie A con la ripartenza dopo il lockdown ma resta senza dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Juventus e Inter sono ferme sulla loro volontà di provare a strappare il giovane talento dalla Viola. A parlare di lui e di un altro ex che è passato proprio da Firenze alla Torino bianconera è stato Cesare Prandelli. L’ex tecnico della Fiorentina ed ex ct dell’Italia è intervenuto attraverso i microfoni di FirenzeViola per affrontare questi temi e tanto altro.

Prandelli: “Chiesa decida cosa fare. A Bernardeschi dissi di restare a Firenze”

“Sono due anni che mi chiedono questo e rispondo sempre che è il giocatore che deve dire cosa vuole fare e decidere il suo futuro in base a cosa vede nella sua carriera”, ha detto Prandelli. “Avevo consigliato sia lui che Bernardeschi di restare altri 4 o 5 anni a Firenze per poi andare in una big ed essere protagonisti al 100% e non in ballottaggio. Lui deve prendere una decisione con senso di appartenenza e rispetto nei confronti del club, della città e dei tifosi”.

