Prandelli vota Jovetic: “Lazio, prendilo. Ha voglia di rilancio…”

Il mister consiglia i biancocelesti

Redazione ITASportPress

Stevan Jovetic è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. JoJo si è liberato nelle scorse settimane dal Monaco e, adesso, è un profilo raggiungibile a parametro zero. Per l'attaccante si è parlato molto di Lazio e, in tal senso, parlando a Il Messaggero, Cesare Prandelli ha voluto dare il suo consiglio ai biancocelesti.

PRENDETELO - "Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic, perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi", ha detto Prandelli nel corso della sua intervista a proposito del suo ex pupillo ai tempi della Fiorentina. "JoJo è un calciatore che sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni".

Come detto, il calciatore si è svincolato dal Monaco e ora potrebbe approdare in biancoceleste come parametro zero. Una grossa mano per la buona riuscita dell'operazione potrebbe arrivare dal suo agente Ramadani, lo stesso del nuovo tecnico laziale Maurizo Sarri.