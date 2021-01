Pratto torna un Europa: ufficiale il prestito al Feyenoord

L’ex attaccante del Genoa, Lucas Pratto, è tornato ufficialmente a giocare in Europa. È stato ufficializzato il suo trasferimento in prestito al Feyenoord, club di prima divisione olandese. L’argentino, trentaduenne, arriva dal River Plate, club nel quale aveva giocato negli ultimi due anni. Il centravani nella stagione 2011-12 aveva vestito la maglia del Grifone, anche se quella in Liguria non fu un’esperienza indimenticabile con una rete messa a segno in 14 partite disputate.