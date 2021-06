Pres. Bayern Monaco: “Lewandowski resterà a lungo”

Il presidente del Bayern Monaco ha parlato del futuro di Robert Lewandowski

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha parlato al sito ufficiale del club tedesco, occasione in cui si è soffermato sul futuro di Robert Lewandowski: "Le persone non dovrebbero sottovalutare gli effetti del Covid-19, anche se siamo stati in grado di sbarcare il lunario in un modo relativamente sereno. Ha colpito tutti, anche noi. Ad eccezione di Dayot Upamecano, quest'estate non effettueremo grossi investimenti. Abbiamo ingaggiato Omar Richards e rientreranno sette giocatori che erano in prestito. L'obiettivo è rafforzare l’organico il più possibile. Tuttavia, la qualità è così alta che non abbiamo bisogno di ulteriori acquisti di livello. Il mix è quello giusto".