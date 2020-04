Pressing Barcellona per Lautaro: ecco l’offerta all’attaccante dell’Inter

Dopo la dimostrazione di interesse, ecco l’offensiva in grande stile. Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez. I catalani sembrano aver rotto gli indugi e considerano l’attaccante argentino dell’Inter il primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto avanzato. Per poter acquistare il “Toro” bisogna prima pagare i 111 milioni di euro previsti dalla clausola, valida fino al 15 luglio. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Goal.com, il Barcellona avrebbe già fatto recapitare un’offerta a Lautaro, proponendo al suo agente un contratto da 10 milioni di euro all’anno. Una proposta davvero invitante. Forse irrinunciabile.

RIVALI – Non mancano altre pretendenti. Sempre secondo Goal.com, anche Real Madrid e Chelsea sarebbero pronte a farsi avanti. Il Barcellona però resta al momento in pole position.