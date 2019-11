Psg a caccia di rinforzi per la difesa: occhi in casa Juventus

Il Paris Saint-Germain si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio. I francesi, in particolare, vorrebbero rinforzare la corsia esterna destra difensiva, ruolo in cui la dirigenza avrebbe individuato il profilo ideale da mettere a disposizione del tecnico Thomas Tuchel.

IDEA – Secondo quanto raccolto da Le Parisien, il Psg avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Mattia De Sciglio. Nelle prossime settimane i parigini potrebbero formulare la prima offerta formale al club bianconero.