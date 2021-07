PSG, accordo per Sergio Ramos: i dettagli

Il futuro di Sergio Ramos si sarebbe schiarito: all’orizzonte c’è il Paris Saint-Germain

L’impennata dell’operazione sarebbe dovuta dalla presenza di René, fratello di Sergio Ramos, nella capitale francese, cosa che ha aiutato ad avvicinare ancora di più le parti in gioco. Firmerà un contrattuale annuale con opzione per un’altra stagione. E così, dopo aver dato l’addio ai Blancos, la leggenda spagnola è pronta per sbarcare a Parigi, con Chelsea, Manchester United e City che sognano il clamoroso sorpasso all’ultima curva.