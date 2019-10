Psg, addio a Thiago Silva e Cavani a fine stagione: ecco dove andranno

Potrebbe esserci un doppio clamoroso addio al Paris Saint-Germain a fine stagione. Non solo i dubbi sul futuro di Neymar, anche Thiago Silva ed Edison Cavani potrebbero lasciare il club parigini alla fine di questa annata.

Lo riporta ESPN, a cui fa eco il Sun. I due big parigini sarebbero in partenza, per giunta gratuitamente. Al difensore brasiliano e al bomber ex Napoli non verrà offerto alcun rinnovo di contratto ed entrambi saranno liberi di accasarsi dove vorranno. 35 anni per il centrale ex Milan, 32 per l’attaccante: pezzi pregiati del prossimo mercato, i due potrebbero trovare diverse squadre molto interessate.

METE – Se per Thiago Silva il futuro è ancora incerto, con il calciatore che ha più volte affermato di volersi guadagnare sul campo il rinnovo, per Cavani il discorso è diverso. Il Matador piace a diversi top club tra cui l’Atletico Madrid. I Colchoneros starebbero pensando di puntare su di lui per rimpazzare il partente Diego Costa. Per gli spagnoli ci sarà da battere la concorrenza di Manchester United e Chelsea.