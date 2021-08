PSG, affittata la Tour Eiffel per la presentazione di Messi

Il club parigini ripeterà la presentazione di Neymar

Il PSG ha prenotato la Torre Eiffel per martedì 10 agosto. Secondo ESPN, è lì che si svolgerà la presentazione del campione Lionel Messi nuovo colpo della dirigenza capitolina. La sede sarebbe poi la stessa che ha ospitato la presentazione dell'attaccante Neymar nel 2017. La dirigenza del PSG in quella occasione ha affittato la Tour Eiffel per 300mila euro ma per l'argentino pagherà circa 500 mila euro. Il contratto di Messi con il Barcellona è scaduto alla fine della stagione 2020/21 e il PSG offrirà al campione argentino 40 milioni di euro a stagione, ovvero molto meno di quanto aveva offerto la scorsa estate, e così Messi diventerebbe il giocatore più pagato della rosa davanti a Neymar, dopo la riduzione di stipendio che il brasiliano ha accettato nei mesi scorsi. Si tratta di una cifra è anche superiore ai 35 milioni che aveva concordato con il Barcellona prima che il suo rinnovo diventasse carta straccia. La durata del contratto è triennale con il PSG.