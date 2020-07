PSG al lavoro per blindare Neymar. Ma se parte, c’è il sostituto

Torna l’incubo ricorrente delle ultime estati del Paris Saint-Germain: perdere Neymar durante il mercato. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, è arrivato a Parigi per portare il club in alto anche in Champions League, terreno finora poco amichevole per il PSG. I 200 milioni per strappare la stella verdeoro al Barcellona sono una cifra che difficilmente potrebbe essere ottenuta dall’eventuale acquirente e questo dettaglio spinge la società a tenersi stretto O’Ney, il cui contratto è in scadenza nel 2022.

SOSTITUTO

Tuttavia il giocatore non è nuovo a chiedere la cessione, con la speranza che il Barcellona formuli un’offerta convincente e lo liberi dalla gabbia dorata parigina. Anche per tutelarsi da eventuali brutte sorprese, il PSG sta cercando il sostituto del brasiliano. I francesi avrebbero messo nel mirino Mohamed Salah che non sembra più sicurissimo di rimanere al Liverpool. Lo riporta il portale spagnolo Don Balon.