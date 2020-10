PSG al lavoro per un centrocampista: assalto a un gioiello del Barcellona

La finale di Champions League non basta ad accontentare l’appetito del Paris Saint-Germain. Il club francese, infatti, sogna in grande e vuole alzare la coppa più ambita e prestigiosa. Per riuscire nell’intento, la società parigina, vincitrice delle ultime tre edizioni della Ligue 1, è pronta a piazzare ancora nuovi colpi di mercato per rinforzare ulteriormente una rosa già di altissimo livello.

BARCELLONA

Secondo il Mundo Deportivo, i parigini avrebbero messo gli occhi su un gioiello del Barcellona. Rafinha, infatti, non è pienamente inserito nel progetto di Ronald Koeman, almeno fino a questo momento. Inoltre il centrocampista spagnolo con origini brasiliane ha un rapporto d’amicizia molto forte con Neymar, sviluppatosi quando O’Ney militava nel Barça. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Il PSG ha tempo fino a mezzanotte, prima che chiuda il mercato.