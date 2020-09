PSG all’assalto di Fabian Ruiz: il Napoli fissa il prezzo

La delusione per la finale di Champions sembra essere svanita in casa Paris Saint-Germain. I campioni di Francia, infatti, sono pronti a rifarsi con un mercato da protagonisti assoluti. Serve linfa nuova per migliorare l’ottimo operato della squadra di Thomas Tuchel. Uno degli obiettivi di mercato è Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, che piace anche a Real Madrid e Barcellona, sembra perfetto per il gioco impostato dal tecnico tedesco in questi anni.

PREZZO

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe le idee chiare a riguardo. Ruiz non sarebbe incedibile, ma la cifra per assicurarselo è assolutamente importante e non accessibile a tutti. Si parla di una valutazione attorno ai 70 milioni di euro. Forse troppi anche per il PSG che infatti starebbe prendendo tempo per riflettere.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE