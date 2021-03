Psg, aria d’addio per Icardi: è ritenuto sacrificabile…

Nonostante i rapporti con compagni e squadra sembrino ottimi, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain. L’ex attaccante dell’Inter sarebbe ritenuto sacrificabile dalla società francese che vorrebbe provare a trattenere solo i giocatori retenuti indispensabili.

Icardi, aria d’addio

Le parole di Leonardo in merito ai rinnovi di contratto nei piani del Psg e i rumors che vorrebbero i francesi interessati almeno ad uno tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi prevedono, senza dubbio, qualche cessione. Una di queste potrebbe essere proprio quella di Mauro Icardi non ritenuto intoccabile come lo sono invece Neymar e Mbappé.

Secondo quanto si apprende da AS, infatti, il centravanti argentino potrebbe partire già dalla prossima estate e tra le squadre interessate ci sarebbero anche due italiane: Juventus e Milan. Icardi e Psg potrebbero dunque salutarsi dopo una relazione decisamente breve…