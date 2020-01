PSG, Cavani ancora escluso: l’Atletico torna all’attacco

Da Parigi arrivano segnali forti. Edinson Cavani salterà la seconda partita consecutiva con il Paris Saint-Germain. Un’esclusione che fa rumore, anche perché l’attaccante uruguaiano è particolarmente apprezzato sul mercato. Non è un caso che la nuova assenza dal terreno di gioco venga considerata dal Mundo Deportivo come un segnale della trattativa in corso tra il club campione di Francia in carica e l’Atletico Madrid. I Colchoneros vogliono strappare il Matador al PSG per rinforzare un reparto, quello offensivo, apparso terribilmente gracile e sterile. Così la nuova esclusione potrebbe lanciare definitivamente Cavani tra le braccia del Cholo Simeone. Le prossime ore saranno caldissime.