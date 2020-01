PSG, Cavani più lontano dall’Atletico: spunta l’ipotesi Premier League

Il futuro di Edinson Cavani è un rebus. Il Matador, infatti, sembra vicino all’addio al Paris Saint-Germain nonostante la conferma da parte di Thomas Tuchel. Negli ultimi giorni si era fatto avanti l’Atletico Madrid, ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il campione uruguaiano potrebbe approdare in Premier League. Infatti, il Manchester United è pronto a far follie pur di acquistare l’ex Napoli. Cavani, infatti, sarebbe il profilo più gradito a Ole Gunnar Solskjaer, specialmente dopo il mancato arrivo di Erling Haaland. Le prossime settimane saranno cruciali per decidere il destino del Matador.