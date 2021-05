PSG, club indebitato e molti in uscita. Un top player verso la Juventus

Il club parigino deve sfoltire l'organico per abbassare il monte ingaggi

Dopo l'uscita di scena dalla Champions League, sconfitto sia all'andata che al ritorno dal Manchester City in semifinale, il PSG muta pelle e la dirigenza programma una mini rivoluzione. Lasceranno il club della capitale Mauro Icardi, Pablo Sarabia o Thilo Kehrer che saranno ceduti nella prossima finestra di mercato, secondo quanto riportato da Le Parisien. Le esigenze economiche avrebbero fatto prendere questa decisione al consiglio di amministrazione parigino, che cerca di alleggerire il monte ingaggi sfoltendo l'organico. C'è piena sintonia con il tecnico Mauricio Pochettino e il mercato si farà anche seguendo le indicazioni dell'argentino che ha un filo diretto con Leonardo.

MERCATO - Il presidente Al-Khelaïfi, insieme all'ex calciatore del Milan, inizierà a pianificare gli obiettivi per la prossima stagione tenendo conto però della crisi economica derivata dal Covid-19 che fanno pensare che il calciomercato del PSG non sarà stellare. I parigini potrebbero raggiungere perdite fino a 300 milioni di euro e uno dei modi per salvare i conti è la vendita dei giocatori.