Psg, dopo Icardi il sogno è Dybala

Non conosce sosta il mercato del Paris Saint-Germain. Dopo aver prelevato in estate dall’Inter Mauro Icardi, i francesi stanno già lavorando in vista di gennaio, con il sogno rappresentato da Paulo Dybala. L’argentino, fin qui, ha trovato pochissimo spazio con la Juventus in stagione, con Maurizio Sarri che non lo considera un elemento essenziale nel suo progetto tecnico. La volontà dell’attaccante sarebbe comunque quella di rimanere in bianconero, ma molto dipenderà dal suo utilizzo: se dovesse continuare a faticare a trovare spazio, a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare aria.