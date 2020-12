Psg e le parole di Neymar su Messi, Leonardo: “Non è il momento di parlarne. Mbappé? Passi avanti per il rinnovo”

Lionel Messi verso il Psg. Questa la notizia di mercato che da qualche giorno si è fatta sempre più insistente. Dopo le parole di Neymar alla fine della gara di Champions League che ha apertamente affermato di voler giocare con La Pulce di nuovo, ecco che i rumors sull’approdo dell’argentino a Parigi si sono fatti ancora più concreti. A dire la sua sulle vicende interne dei francesi è stato Leonardo, direttore sportivo del club, ai microfoni di Canal +.

Leonardo fa il punto: da Messi a Mbappé

“Le parole di Neymar? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un’intervista in Argentina si parli di Messi”, ha detto Leonardo. “Dobbiamo portare rispetto. Messi è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori d’altri. Non è il momento di pensare al mercato. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Oggi è così, c’è grande rispetto per Messi e per il Barcellona, non è il momento di parlarne”.

Poi un altro indizio su chi a Parigi c’è e probabilmente ci sarà ancora a lungo: “Rinnovo di Mbappé? Abbiamo tempo (ride, ndr). Ne parliamo, c’è voglia di parlarne, penso che ne abbia voglia anche lui. Ora è il momento di avere un’idea più chiara sul futuro, penso che abbiamo fatto passi avanti rispetto a dieci-quindici giorni fa”. Il francese è sempre accostato al Real Madrid ma l’intenzione del Paris Saint-Germain sembra quella di blindarlo ancora…