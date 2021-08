Psg, è tempo di cessioni: Draxler può tornare in Germania

Il tedesco potrebbe fare ritorno in Bundesliga

Il giocatore, che già in passato aveva militato in Bundesliga con le maglie di Schalke 04 e Wolfsburg, è in scadenza di contratto nel 2024 e potrebbe quindi fare ritorno alle origini. Draxler, 27 anni, è stato fin qui impiegato dal tecnico Mauricio Pochettino in tutte e tre le partite stagionali del Psg, segnando anche una rete e servendo un assist sabato in campionato contro lo Strasburgo nella sfida del Parco dei Principi vinta 4-2.