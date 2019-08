Psg, è Zaha il sostituto di Neymar: pronta maxi offerta da 110 milioni

Sarebbe Wilfried Zaha, attaccante e stella del Crystal Palace l’erede di Neymar al Paris Saint-Germain. Il Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 110 milioni per strappare l’ivoriano al club inglese.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’attaccante è finito in cima alla lista del Psg, che sta cercando un sostituto di Neymar prima di cedere il brasiliano. I campioni di Francia, alle prese con la vicenda che riguarda O’Ney da diverse settimane, sarebbero pronti ad accontentare il club inglese che ha fissato il prezzo a 110 milioni di euro. Sul classe ’92 c’erano anche Everton e Arsenal che hanno desistito dopo le richieste del Crystal Palace. Richieste che, stando a quanto afferma il tabloid britannico, sarebbero alla portata dei francesi e che proprio il Psg sarebbe disposto a pagare se andasse in porto la cessione di Neymar per 200 milioni di euro al Barcellona o al Real Madrid.

Il futuro di Zaha, dunque, potrebbe essere in Ligue 1. L’altra pista, invece, porta a Paulo Dybala della Juventus, nome sempre caldo anche dopo l’esclusione dal primo match di campionato della Vecchia Signora.