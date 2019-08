PSG, ecco il ribaltone: occhi su un big del Barcellona

L’affare Neymar ha messo in contatto ripetutamente Barcellona e Paris Saint-Germain in queste ultime settimane. I catalani sognano il clamoroso ritorno dell’attaccante brasiliano, ma, al contempo, rischiano di perdere un altro verdeoro: si tratta di Philippe Coutinho. L’estroso esterno ex Liverpool è corteggiato da diversi club di Premier League, ma, secondo quanto riportato dai media spagnoli, potrebbe approdare proprio al PSG. I parigini stanno pensando a lui per la sua capacità di adattarsi al cambio di modulo della squadra e per la sua straordinaria tecnica. L’affare potrebbe concretizzarsi a prescindere dall’esito del caso Neymar, sempre più vicino all’addio al club francese.