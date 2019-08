PSG, frattura con Neymar: il sostituto è un big della Juve

Sono ore cruciali in casa Paris Saint-Germain. Il club francese si sta preparando a cedere Neymar: l’attaccante brasiliano, infatti, è intenzionato a lasciare i parigini dopo due stagioni. Tuttavia, la squadra vincitrice dell’ultima Ligue 1 non è intenzionata a rinunciare al suo fuoriclasse senza aver trovato un’alternativa altrettanto intrigante. Così per un Neymar che parte ci potrebbe essere un Paulo Dybala in arrivo dalla Juventus. L’attaccante argentino, infatti, non sembra essere ancora incedibile nei piani della Juventus. Così, l’affare potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. Il PSG dà la priorità alla cessione di O’Ney, ma si tiene pronto per piazzare l’allungo decisivo per avere la Joya. Lo riporta Marca.