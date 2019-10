Psg, Icardi non pensa più all’Inter: “Vedremo cosa succederà a fine stagione. Io nuovo Matador? Provo a dare il massimo…”

Dopo il gol in campionato, eccolo ancora protagonista anche in Champions League. Mauro Icardi segna, e questa volta mette due volte il suo nome nel tabellino. Doppietta nell’ultima sfida di Coppa del suo Paris Saint-Germain contro il Club Brugge nel 5-0 finale.

L’argentino ha conquistato Parigi e pensa unicamente a fare gol e proseguire la sua esperienza in Francia. Il centravanti, in prestito dall’Inter, ha commentato il proprio momento dopo il match. Ecco le sue parole riportate dai media francesi: “Io il nuovo Matador? Il Matador c’e già ed è Edi (Cavani, ndr). Sinceramente sono venuto a Parigi con i miei obiettivi e provo a dare il massimo per la squadra ogni gara. Abbiamo un ottimo rapporto con la squadra. Sono molto felice di essere a Parigi e vedremo cosa succederà a fine stagione”.

Icardi è in prestito ai parigini che per riscattarlo dovranno versare all’Inter ben 70 milioni di euro.