Psg, il club dice sì alla cessione di Mbappé all’Al Hilal per 300 milioni

Il Psg ha accettato un'offerta per vendere l'attaccante Kylian Mbappe agli arabi dell'Al-Hilal per 300 milioni di euro, secondo Sky Sports. I campioni di Francia hanno permesso al club saudita di trattare direttamente con Mbappé dopo averlo messo in vendita ed escluso dalla rosa per la tournée pre-campionato in Giappone e Corea del Sud, chiarendo che vogliono vedere in squadra solo giocatori legati al club. Se l'affare si concluderà positivamente, il passaggio di Mbappé all'Al Hilal sarebbe il più costoso di sempre nella storia del calcio.