Psg, il ds Campos in Italia: due giocatori della Serie A nel mirino

Come riferisce Le Parisien, il Psg avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar e Gianluca Scamacca. Il difensore dell'Inter è un obiettivo prioritario per la finestra di mercato del club di Parigi, così come l'attaccante del Sassuolo. Luis Campos intensificherà da questo giovedì gli incontri strategici sul futuro della prima squadra alla Factory, sede del club. Secondo le informazioni del giornale, il nuovo consigliere sportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi ha preso di mira due giocatori che giocano in Italia per il suo reclutamento questa estate: il difensore centrale dell'Inter Milan Skriniar e l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. Il direttore sportivo portoghese si è recato in settimana in Italia, a Milano appunto, per avviare la trattativa con i due club e i rispettivi dirigenti.