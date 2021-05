Psg in pressing per Sergio Ramos: pronta una super offerta

Il difensore spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid dopo 16 anni

Si avvicina l'inizio del calciomercato estivo e si infiammano le varie trattative. Scottato dall'eliminazione in semifinale di Champions League, proprio quando sembrava la squadra da battere, il Paris Saint-Germain sta lavorando sul futuro immediato per puntellare la propria formazione. Il club francese non è intenzionato a badare più di tanto alle spese. Si lavora per un grande colpo proveniente dalla Spagna: Sergio Ramos.