PSG, ingaggio pazzesco pronto per Haaland che sostituirà Mbappé

Il PSG ha pronti 40 milioni l'anno per il norvegese

L'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland è da tempo nel mirino del PSG. Il norvegese è l'obiettivo prioritario dei parigini per la prossima stagione e molto probabilmente il PSG si separerà da Kylian Mbappé in estate e lo sostituirà con la punta del Borussia Dortmund. Secondo L'Equipe, il club francese è disposto a pagare al 21enne calciatore più di 40 milioni di euro l'anno. Haaland è spesso determinante con una media di un gol a partita. In maglia giallonera ha preso parte a 8 partite in questa stagione, nelle quali ha segnato 11 gol e fornito 4 assist.