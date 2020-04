PSG, Kurzawa ai saluti: Barcellona in pole, spunta una big inglese

Salvo novità contrattuali derivanti dallo stop per l’emergenza Coronavirus, il 30 giugno sarà la data che sancirà la fine dell’avventura di Layvin Kurzawa al Paris Saint-Germain. Il terzino francese non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto col club dominatore delle ultime due Ligue 1. Sulle sue tracce ci sarebbe da qualche tempo il Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, Kurzawa piacerebbe anche all’Arsenal, pronto a fare follie per averlo in squadra.

ITALIA – Non mancano formazioni italiane interessate all’esterno. Infatti Juventus, Inter e Napoli hanno manifestato il loro gradimento. Tuttavia le quotazioni dei tre club di Serie A sembrano leggermente in calo.