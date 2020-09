Psg, Leonardo all’assalto di Rudiger per la difesa

Thiago Silva dal Psg al Chelsea, anche se da svincolato. Antonio Rudiger da Londra a Parigi. Potrebbe essere questo il curioso caso di mercato che potrebbe realizzarsi nelle prossime ore. Il difensore tedesco dei blues piace ai francesi e soprattutto al ds Leonardo che potrebbe sferrare l’assalto decisivo molto presto.

Rudiger verso il Psg

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, ci sarebbe stato un sondaggio del Paris Saint-Germain per Antonio Rudiger. Il club francese è alla ricerca di un difensore dopo aver perso Thiago Silva, andato proprio al Chelsea, attuale club del tedesco. Come riporta il Telegraph, l’ex giocatore anche della Roma è un profilo che piace non poco al ds Leonardo. Resta ancora da capire con quale formula le due società potrebbero trovare l’accordo. Si parla di prestito ma visto l’impiego nullo del giocatore da parte di Lampard in questo avvio di stagione, ipotizzabile anche una cessione a titolo definitivo.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL