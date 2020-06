PSG, Leonardo esulta: “Pochi giocatori valgono Icardi, buon acquisto”

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma si registrano le prime operazioni. Uno dei colpi andati a segno porta la firma del Paris Saint-Germain che ha acquistato Mauro Icardi. L’attaccante argentino, infatti, è stato riscattato dall’Inter per 50 milioni di euro. Il direttore sportivo del club francese Leonardo ha commentato questo innesto a Journal du Dimanche: “Abbiamo preso Icardi perché dovevamo esercitare l’opzione prima della fine di maggio, alla fine del suo prestito gratuito, pianificata in un normale quadro economico. Poteva non essere il momento giusto, ma è stata una buona operazione perché Mauro è un grande centravanti di 27 anni. Non ce ne sono molti così sul mercato”.