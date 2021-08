PSG, Leonardo ha parlato ai giocatori: “Mbappé non parte questa estate”

Il francese resta a Parigi e non va a Madrid

L'attaccante del PSG Kylian Mbappé non lascerà il club francese nell'attuale finestra di mercato estivo. Secondo El Larguero su radio Cadena SER, il direttore sportivo parigino Leonardo ha annunciato al resto dei giocatori che l'attaccante rimarrà almeno per un'altra stagione. "Mbappè resta con noi e non va via" ha detto l'ex calciatore del Milan. Discorso che ha confermato anche il numero 10 della Francia alla sua cerchia di amici più vicina. In precedenza è stato riferito che Mbappé intendeva chiedere al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, di venderlo al Real Madrid subito. Il contratto del calciatore scade a luglio 2022 e non è stato ancora firmato il rinnovo. Secondo i media, Mbappé ha respinto la proposta del PSG e il prolungamento del contratto con uno stipendio di 36 milioni di euro all'anno.