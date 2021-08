PSG, Leonardo: “Real azione illegale. Non terremo Mbappé con forza ma via a nostre condizioni”

Duro attacco del dirigente del club parigino che punta l'indice sul Real Madrid

Il direttore sportivo del PSG Leonardo in un'intervista a RMC Sport ha descritto nel dettaglio cosa sta succedendo attorno all'attaccante Kylian Mbappé. Ieri è venuta alla luce l'offerta del Real Madrid di 160 milioni di euro per il trasferimento del 22enne francese , ma i parigini si sono rifiutati di vendere il giocatore. Lo stesso Mbappé vuole partire e non rinnova il contratto in scadenza nell'estate del 2022. Tuttavia, il PSG ha chiarito di essere pronto a separarsi da Kylian per non meno di 145 milioni di euro. Il ds Leonardo è chiaro sulla strategia del PSG: "Non ne abbiamo mai parlato pubblicamente, ma la nostra posizione è sempre stata quella di mantenere Mbappé e di rinnovare il contratto. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo dato a Kylian due importanti suggerimenti, uno due mesi fa e l'altro molto di recente. Vogliamo dimostrargli che è un giocatore importante, al centro del nostro progetto, ma non al di sopra".