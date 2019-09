PSG, Leonardo scarica Neymar: chiesta la cessione a gennaio

Non è certamente una novità che il rapporto tra Neymar ed i vertici del Paris Saint-Germain sia da tempo deteriorato. Tuttavia, in pochi si aspettavano che fosse lo stesso club francese a spingere per la cessione del giocatore. Lo riporta il Daily Mail che sottolinea come la decisione di lasciar partire O’Ney sia di Leonardo, DS dei parigini. Alla base di questa decisione l’aperta rottura tra i due brasiliani. Il malumore reciproco avrebbe spinto il dirigente ad optare per una soluzione drastica: cedere l’ex Barcellona già nel corso della sessione invernale del calciomercato. Gli eventuali acquirenti iniziano a prepararsi per la super asta di gennaio.