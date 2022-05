Psg, l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Pogba: ecco le alternative

I parigini vogliono rinforzare il centrocampo per la prossima stagione

Come riferisce Le Parisien, Paul Pogba è l'obiettivo principale: a 29 anni lascerà il Manchester United da svincolato e sarebbe entusiasta di approdare a Parigi. Il campione del mondo 2018 sembra vicino, ma la recente morte di Mino Raiola e i suoi ripetuti infortuni sollevano qualche interrogativo. I parigini valutano anche altri profili: su tutti Seko Fofana (ex Udinese oggi al Lens) e Khephren Thuram, gioiello del Nizza. Infine, occhi puntati anche su Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Nicolò Barella (Inter), due opzioni però molto costose (non si muoveranno per meno di 80 milioni).