Psg, Luis Enrique attende Dembelé

Ousmane Dembelé sarà presto annunciato come un nuovo giocatore del Psg. L'attaccante ha svolto le visite mediche per la sua nuova squadra durante il trofeo Gamper, quando il Barcellona era impegnato col Tottenham, e tutto è in regola. Secondo quanto riportato da RmcSport, si trasferirà presto a Parigi con la firma al contratto attesa nei prossimi giorni. Dunque per l'ufficialità è solo questione di tempo. Arriva dal Barça per la cifra di 50 milioni di euro, ma non è ancora noto per quanti anni si legherà al club francese.