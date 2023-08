Psg, Luis Enrique: “Per Neymar contano più i fatti delle parole”

Intervenuto in conferenza stampa pre esordio in campionato, Luis Enrique ha sciolto diversi dubbi anche in ottica mercato. L'allenatore del Psg si è espresso riguardo il futuro di Neymar con una frase emblematica, mantenendo comunque il giusto riserbo nei confronti del giocatore: "Il club è la cosa più importante, nessuno è al di sopra. Non mi piace rendere pubbliche le conversazioni con i giocatori e non look farò. Le mie parole dicono cose, ma i fatti, parlano molto di più". Ciò che si evince è che anche Neymar è stato messo alla porta dal Psg. Non sarà inserito tra i convocati per l'esordio contro il Lorient, così come Mbappé, e il giocatore non si presenta più agli allenamenti. Sa di essere in uscita ed è alla ricerca di un nuovo club che lo accolga. Questi sono i fatti chiarissimi di cui parlava in precedenza Luis Enrique.