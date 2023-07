Psg, Luis Enrique vuole anche Joao Felix ma a una condizione

Nel mercato in entrata del Psg potrebbe rientrare anche il nome di Joao Felix. Si, perché il classe 1999 godrebbe della stima di Luis Enrique, nuovo tecnico dei parigini. Con l'approdo dell'allenatore ex Barcellona, il nome del lusitano sarebbe balzato in pole position accanto a quello di Bernardo Silva, utili a costruire le fasce del nuovo reparto offensivo. In ciò ci sarebbe una condizione fondamentale da rispettare. Perché a Parigi amano fare acquisti folli e sconsiderati, ma prima vogliono liberare i pesi importanti a bilancio. Dunque, secondo quanto riportato da As, prima sarà necessario capire le intenzioni di Neymar sempre tra i più pagati della rosa. In caso il brasiliano dovesse salutare per davvero, allora quello sarà il momento di Joao.