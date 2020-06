Psg, manita di parametri zero che piacciono alle big di Serie A…

Non solo Cavani e Thiago Silva, il Paris Saint-Germain si prepara a salutare ben cinque calciatori in totale in questa estate. Lo ha annunciato nelle scorse ore il direttore sportivo Leonardo che ha ammesso di sperare nella loro permanenza almeno fino alla conclusione della Champions League che dovrebbe avvenire ad agosto.

Come detto, oltre al Matador e al difensore brasiliano, anche Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting lasceranno il club francese a fine stagione. Profili che piacciono, e parecchio, a mezza Europa, anche alla Serie A. Se Cavani, come noto, è sempre vicino nei rumors all’Inter, e i Thiago Silva, invece, piace all’altra sponda milanese, quella del Milan, anche gli altri giocatori vantano ottime lusinghe da parte di tanti club. Meunier per esempio, cosi come Kurzawa, sono spesso stati accostati alla Juventus. Discorso diverso per Choupo-Moting ipoteticamente inserito in ambito Roma e Napoli ma senza nulla di concreto. Vedremo, dunque, cosa farà il Psg e se soprattutto questi vantaggiosi calciatori a parametro zero potrebbero vedere la loro carriera proseguire in Italia…