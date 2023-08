Psg, Mbappé ha informato il club che non lascerà Parigi quest’estate

In occasione della riunione con i vertici del club, l'attaccante ha comunicato che non lascerà il Psg quest'estate

Kylian Mbappé ha comunicato al Psg che non ha intenzione di lasciare Parigi e che si impegnerà a rispettare il contratto che lo lega al club per un altro anno. Lo riporta Le Parisien, aprendo così ad un incredibile scenario di mercato. Il club francese è stato chiaro con l'attaccante al riguardo, pronto a non fargli giocare nemmeno un minuto la prossima stagione se non rinnova o si trasferisce subito altrove. E la dimostrazione è stata la tournée in Giappone. Vedremo dunque quale strategia attuerà ora il Paris, con un trasferimento milionario sfumato e l'addio a parametro zero del suo miglior giocatore a pochi mesi di distanza.